Kate Middleton avait-elle déjà dévoilé sa 3ème grossesse ?

publié le 04/09/2017 à 12:56

Kate et William étaient-ils déjà au courant de cette troisième grossesse alors qu'ils voyageaient en Pologne et en Allemagne mi-juillet 2017 ? Un indice capté par certains journalistes et invités lors d'une réception pourrait attester l'idée.





Kate Middleton a laissé glisser une phrase alors qu'on lui offrait un jouet pour calmer les nourrissons lors d'une visite officielle en Pologne. En pleine discussion avec d'autres femmes à Varsovie alors qu'ils découvraient un incubateur de start-up, la duchesse a lancé dans un rire au prince William : "Il va juste falloir que nous fassions d'autres bébés". Sous-entendu : ce doudou va rapidement trouver preneur.

La phrase se voulait à l'époque humoristique. Mais il est permis de penser que ce clin d’œil entre les deux époux révélait en réalité le secret intime d'une nouvelle naissance à venir, ou du moins les tentatives du couple pour agrandir la famille. Au cœur de l'été, cette phrase avait fait le tour du monde de la presse spécialisées dans le destin des têtes couronnées. Elle avait même fait réagir une association qui appelait Kate et William a refréner leurs envies d'enfants pour montrer l'exemple des bienfaits d'une famille plus réduite. L'appel n'aura pas été entendu. George et Charlotte auront un petit frère ou une petite sœur dans les prochains mois.