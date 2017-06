publié le 01/06/2017 à 11:21

Toujours plus élégante, la duchesse de Cambridge maintient un niveau élevé de raffinement en matière vestimentaire. Lundi 22 mai dernier, à l'occasion de l'inauguration annuelle de l'ex­po­si­tion horti­cole Chel­sea Flower Show, à Chelsea, dans l'ouest de Londres, Kate Middleton avait choisi de porter une robe signée d'un couturier français.



La maison Rochas est à l'origine de cette légère et fleurie tenue qui dégage un esprit printanier avec son vert émeraude et ses fleurs blanches. La robe en question était déjà en rupture de stocks quelques jours seulement après la sortie de la duchesse, d'après Gala. Si ce n'est pas la première fois que l'épouse du prince William choisit de porter une marque française, ce n'est pas courant non plus.



La duchesse de Cambridge était accompagnée du présentateur radio britannique Chris Evans, à ne pas confondre avec l'acteur hollywoodien que l'on a vu dans Captain America. Elle a aussi échangé avec un paysagiste, Ian Price.