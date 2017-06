Kate Middleton porte des baskets bon marché qui font fureur en magasins

Kate Middleton et prince William le 11 janvier 2017

publié le 08/06/2017 à 10:25

S'habiller comme la duchesse de Cambridge, c'est loin d'être impossible. C'est même complètement réalisable puisque Kate Middleton remplit sa garde-robe de tenues abordables par le grand public. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle sort avec une robe, celle-ci finit régulièrement en rupture de stocks.



Récemment, ce sont ses chaussures qui ont fait fureur. Cela fait plusieurs sorties officielles que l'épouse du prince William se chausse d'une simple paires de tennis. Très à la mode le temps d'un été, ses baskets, des Superga, jouissent d'un renouveau grâce aux pieds de la duchesse. Et elles ne coûtent que 60 euros.

"Nous sommes à la fois honorés et enthousiastes que la Duchesse de Cambridge ait choisi de porter nos chaussures à plusieurs reprises. Chaque fois que Kate porte des Superga, tant notre propre site web que nos magasins voient une augmentation significative de la demande", précise le chef du marketing dans les colonnes du DailyMail. Elles ne sont pas en rupture de stocks pour autant puisque ce modèle est le plus renommé de la marque et qu'il est toujours en production.

Kate Middleton en Superga le 23 avril 2017 à Londres Crédit : Chris Jackson / POOL / AFP

Pour suivre la mode de Kate Middleton à la trace, il existe des comptes sur les réseaux sociaux qui regroupent ses tenues et permettent ainsi aux plus grands fans d'avoir une connaissance précise de sa garde-robe.