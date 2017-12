publié le 06/12/2017 à 14:30

Le monde de la musique française est en deuil. Johnny Hallyday, surnommé "l'idole des jeunes" est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à 74 ans. C'est par un communiqué envoyé à l'Agence France Presse à 2h34 du matin que Laeticia, son épouse, a annoncé la disparition du chanteur. "J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité (...) Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant."



Johnny Hallyday est décédé des suites d'un cancer du poumon, qu'il combattait depuis fin 2016. Après des semaines de rumeur, il avait confirmé sa maladie sur les réseaux sociaux et annoncé qu'il démarrait son traitement en mars dernier. Mi-novembre, il avait été hospitalisé d'urgence pour détresse respiratoire. Il avait pu regagner son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) avec sa famille, quelques jours plus tard, le 18 novembre.

"Bien sûr que je bouleversé par son départ, que je suis triste. Mais j'ai un ami qui ne souffre plus et ça c'est très important. Je suis triste et libéré, j'ai un ami qui ne souffre plus", a confié Michel Polnareff sur RTL, quelques heures après l'annonce du décès de la star.