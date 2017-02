Johnny Depp quasi ruiné en raison d'un train de vie dispendieux

Un créancier, qui poursuit l'acteur de 53 ans pour un remboursement en souffrance, dévoile que l'acteur a dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois ces vingt dernières années.

Sa folie des grandeurs pourrait causer sa perte financière. Johnny Depp ne semble pas regarder à la dépense et mène la grande vie, mais cette prodigalité le mène aujourd'hui au bord de la ruine, selon une plainte déposée par un de ses créanciers mardi 31 janvier. Pendant la majeure partie des deux dernières décennies l'acteur de 53 ans a dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois, selon The Management Group (TMG), qui poursuit la star à Los Angeles pour un remboursement en souffrance.



La vedette des Pirates des Caraïbes aurait ainsi dépensé 75 millions de dollars pour acheter 14 maisons, dont un château en France situé sur un terrain de plus de 18 hectares, plusieurs résidences à Hollywood, un loft dans le centre de Los Angeles ou une ferme avec des chevaux dans le Kentucky. Depuis l'an 2000, Johnny Depp a aussi acheté un yacht pour 18 millions de dollars, pas moins de 45 voitures de luxe, et débourse encore 700.000 dollars par mois pour du bon vin, des déplacements en avion privé et un personnel de 40 personnes, selon la plainte.

3 millions pour faire tirer d'un canon les cendres d'un auteur

L'acteur est également un collectionneur d'art, une passion coûteuse pour laquelle il a là aussi dépensé des fortunes afin d'acquérir des toiles de ses artistes préférés, environ 200 pièces de Warhol ou Klimt entre autres. Il est également propriétaire d'environ 70 guitares de collection et d'autres souvenirs précieux stockés dans 12 lieux différents. Autre dépense somptuaire incroyable, il a "payé plus de 3 millions de dollars pour faire tirer d'un canon, spécialement construit pour l'occasion, les cendres de l'excentrique auteur Hunter Thompson (décédé en 2005, ndlr) au-dessus d'Aspen, dans le Colorado", précise le document de justice.



Johnny Depp a également déposé plainte de son côté le 13 janvier contre TMG, à qui il réclame 25 millions de dollars pour avoir mal géré ses finances, engageant des prêts sans son accord et le conduisant au bord de la ruine.