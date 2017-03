publié le 09/03/2017 à 11:57

Le casting de Chacun sa vie, le nouveau Claude Lelouch, nous offre l'une des plus belles affiches du cinéma français : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Johnny Hallyday, Béatrice Dalle, Gérard Darmon, Antoine Duléry. Le réalisateur de Un homme et une femme était ce jeudi 9 mars l'invité de RTL avec Jean Dujardin pour parler longuement de ce nouveau long-métrage événement qui sort le 15 mars.



Chacun sa vie est la rencontre, lors d’un procès, de personnes que rien ne destinait à se connaître. Quand vient le moment pour eux de juger l’un des leurs, les mensonges et les vérités de chacun vont resurgir. Tout cela sur fond de jazz, car le film se déroule à Beaune, le temps d’un festival de musique. Un peu plus d’un an après la rencontre de Jean Dujardin et de Claude Lelouch au cinéma pour le film Un + Une, c’est un vrai duo qui est né. "J'ai eu la chance de découvrir un acteur qui a été fait sur mesure pour tous mes délires", explique Claude Lelouch, "Il est capable de tout"

Un film sur les élans sincères du cœur

Liane Foly joue une chanteuse de jazz spontanée et sincère qui aime plutôt les filles, Chantal Ladesou est une inspectrice des impôts qui va causer des soucis à Michel Leeb, avant de succomber à son charme, et Elsa Zylberstein est une riche comtesse qui s’ennuie dans son château, jusqu’au jour où le sosie de Johnny Hallyday vient frapper à la porte en pleine nuit.

Aujourd'hui, il faut s'accrocher au positif plus que jamais Claude Lelouch





Le film parle des élans sincères et spontanées du cœur, du corps, de l’âme : "Tout au long de ma vie, j'ai fait des observations, ce film est le résultat de mes observations d'aujourd'hui, confie Claude Lelouch. Il faut s'accrocher au positif plus que jamais et tout ce qui se passe aujourd'hui ne peut que déboucher sur un grand ciel bleu".

Eric Dupond-Moretti incarne un président d'assises

Face à Béatrice Dalle, on retrouve Éric Dupond-Moretti, qui ne débute pas à l’écran : il avait déjà joué au cinéma pour Claire Denis et dans un téléfilm. Le célèbre avocat pénaliste n’a pas hésité une seconde avant d’accepter le rôle proposé par Claude Lelouch : "J’étais enthousiaste, j’adore le personnage. C’est un président de cour d’assises, il est très humain et en même temps il a rien compris à la vie".



Une parenthèse dans la vie de l’avocat, que celui-ci a vécu avec beaucoup de plaisir : “J’ai dit que je préférais faire ça que jouer au golf. Claude Lelouch m’a offert une semaine de vacances tout frais payé à Beaune et je me suis régalé. Je n’ai pas moins travaillé mes dossiers, je n’ai pas mis un client de côté.”

