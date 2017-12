publié le 09/12/2017 à 19:00

L'hommage populaire à Johnny Hallyday aura duré près de quatre heures. Il était quasiment midi lorsque le cortège funéraire s'est élancé sur les Champs-Élysées, suivi par près de 1.000 bikers. Une fois la célèbre avenue descendue et les marches de la Madeleine grimpées, les hommages et discours se sont succédé dans l'enceinte religieuse. Et ce jusqu'à 15h30, heure à laquelle la rock star s'est vu acclamer une dernière fois.



Le corbillard a démarré sous les cris des fans attristés tandis que Laeticia Hallyday, toujours accompagnée de ses deux filles Jade et Joy, a regagné sa voiture. Vers 16 heures, le convoi est arrivé au funérarium du Mont Valérien, dans le département des Hauts-de-Seine.

C'est ici, dans le département des Hauts-de-Seine, que Johnny va reposer une dernière fois avant de s'envoler vers Saint-Barthélemy. Dimanche 10 décembre, en début de matinée, le cercueil de l'idole des jeunes va être transféré à l'aéroport du Bourget avant d'être embarqué à bord d'un Boeing 757 en direction de l'île des Antilles.

Une inhumation prévue lundi

L'inhumation se déroulera le lendemain, le lundi 11 décembre, au cimetière de Lorient, sur cette île dont Johnny Hallyday était rapidement tombé amoureux.

C'est un endroit où il aimait retrouver une vie simple et discrète et dans lequel il possédait une propriété. En effet, en 2008, avec son épouse Laeticia, ils avaient fait construire une villa sur les hauteurs du quartier de Marigot, baptisée "Jade", en l'honneur de leur fille aînée.



Une soixantaine de personnes présentes

Une soixantaine de personnes, selon les informations de M6, feront également le déplacement à bord de ce Boeing 757. Un retour à l'intimité après un hommage populaire où des centaines de milliers de fans sont venus dire adieu à leur idole.



Seules les personnes intimes au clan Hallyday seront de la partie. Les membres de la famille bien sûr mais aussi de proches amis, parmi lesquels certains célèbres.