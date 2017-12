Johnny Hallyday sera inhumé sur l'île de Saint-Barthélemy

et AFP

publié le 08/12/2017 à 04:41

Johnny Hallyday, qui recevra samedi un "hommage populaire" à Paris, sera inhumé "lundi en fin de matinée" au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy où le chanteur possédait une propriété, a annoncé jeudi soir le président de la collectivité Bruno Magras.



"Le corps arrivera dimanche soir à Saint-Barthélemy et il sera inhumé lundi en fin de matinée au cimetière de Lorient", a déclaré le présidentMagras en précisant que la cérémonie devrait avoir lieu "dans l'intimité familiale". Tombés amoureux de l'île de Saint-Barth, Johnny et Laeticia Hallyday avaient fait construire en 2008 une villa sur les hauteurs du quartier de Marigot, baptisée "Jade" en l'honneur de leur fille aînée.

En septembre, après le passage du cyclone Irma, le chanteur, qui avait quitté l'île quelques jours plus tôt, avait ouvert sa maison aux sinistrés. Mais la villa était trop endommagée pour pouvoir accueillir des habitants sans risque. "Il m'a confié à plusieurs reprises qu'il souhaitait être enterré à Saint-Barth, les discussions sont en cours avec la famille", avait déclaré dès jeudi midi Bruno Magras. Le chanteur se trouvait encore l'été dernier à Saint-Barthélemy et il avait promis de revenir en mars prochain, a précisé Bruno Magras, déplorant "une grosse perte pour la France en général et Saint-Barthélemy en particulier".