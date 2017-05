publié le 25/05/2017 à 11:33

Hailey Baldwin est la femme la plus sexy de 2017. C'est en tout cas la place que lui a attribuée le magazine britannique Maxim, qui classe chaque année les plus belles femmes du monde, classement qui sera publié dans le numéro du 30 mai. À seulement 20 ans, la jeune femme est l'une des mannequins les plus en vogue du moment. La fille du producteur et acteur américain, Stephen Baldwin, l'a notamment prouvé en faisant sensation sur le tapis rouge du 70e Festival de Cannes, attirant tous les regards.



Égérie L'Oréal, la it-girl est une habituée des défilés et des couvertures de grands magazines. Hailey Baldwin est également très amie avec Gigi et Bella Hadid, qu'elle devance d'ailleurs dans le classement établi par le magazine Maxim. Particulièrement suivie sur les réseaux sociaux, la blonde de 1m71 totalise plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram.

Parmi les 100 femmes sélectionnées par Maxim, on retrouve d'autres mannequins, comme les sœurs Hadid , mais aussi la chanteuse Katy Perry, ou les actrices Alicia Vikander et Zoë Kravitz. Une nouvelle couverture de magazine - et pas des moindres - pour la jeune star des tapis rouges, qui devrait enorgueillir ses admirateurs.

number 1. ¿my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol ¿¿ Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 23 Mai 2017 à 7h49 PDT