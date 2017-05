publié le 20/05/2017 à 22:46

Si le Festival de Cannes est l'un des rendez-vous cinématographiques les plus prestigieux au monde, il est également l'un des événements mondains les plus prisés. De fait, sur le tapis rouge déployé pour la projection de 120 battements par minute, le samedi 20 mai, des stars du monde entier se sont pressées sous l’œil des photographes.



Ainsi, en plus d'Adele Haenel, Antoine Reinartz et Arnaud Valois, les principaux acteurs du long-métrage de Robin Campillo en Sélection officielle, des stars du monde entier ont répondu présentes. Parmi elles, l'incontournable américaine Kendall Jenner.

La petite demi-sœur de Kim Kardashian, top-model de son état, n'a pas fait faux-bon à son goût pour les tenues sexy. Comme son amie Bella Hadid un an avant elle, la star de 21 ans a arboré une robe laissant peu de place à l'imagination des photographes. Si sa traîne a orné les marches du Palais des festivals de toute sa longueur, la robe jupe, nettement plus courte, a dévoilé ses jambes de rêve aux spectateurs de la Croisette.