publié le 28/03/2017 à 06:47

Il faudra attendre 2018 pour admirer l'actrice Alicia Vikander interpréter l'intrépide Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider. Alors, pour faire patienter les plus pressés, les producteurs dévoilent au fil de l'eau des photos du tournage. Lundi 27 mars, le magazine Vanity Fair a publié les premiers clichés officiels du film dirigé par le réalisateur Roar Uthaug. Et pour ceux qui en doutaient encore, l'aventure sera belle et bien au rendez-vous dans cette adaptation du célèbre jeu vidéo.



Armée d'un couteau ou d'un simple bâton, l'intrépide archéologue devra en effet affronter de nombreuses péripéties. Dans ce troisième volet des aventures de Lara Croft, interprétée par la comédienne suédoise vue dans Ex Machina et The Danish Girl, la jeune femme décide de quitter son poste au sein de sa lucrative entreprise familiale pour se lancer à la recherche de son père, qui n'a pas donné signe de vie depuis de nombreuses années.



Alicia Vikander s'était confiée sur son rôle de Lara Croft l'été dernier, en expliquant que Tomb Raider serait "l'histoire de ses origines". "On apprendra à découvrir Lara sous un aspect émotionnel, de manière détaillée", promettait alors la jeune femme. Rendez-vous le 16 mars 2018 pour découvrir cette nouvelle version qui devrait dépoussiérer la franchise Tomb Raider.

First look: Alicia Vikander as Lara Croft in Tomb Raider. pic.twitter.com/2jMy2Drbu9 — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) 27 mars 2017