publié le 11/05/2017 à 10:35

La dolce vita. Ces deux mots suffisent à dépeindre l'atmosphère paradisiaque dans laquelle s'épanouissent les deux vedettes américaines que sont Bella Hadid et Kendall Jenner. Bien loin des podiums, des photoscalls et des soirées de prestiges, les deux mannequins mondialement connus prennent du bon temps en se prélassant sur une île totalement féerique.



Les deux copines n'ont évidemment pas manqué d'afficher leur bonheur sur Instagram, histoire d'impressionner l'immense communauté qui se délecte du moindre cliché et d’engranger toujours plus de "likes". Postées mercredi 10 mai, les publications de Jenner et Hadid ont déjà ramassé des centaines de milliers de "j'aime", pour ne pas dire plusieurs millions sur certaines photos.

Jet-ski, bikini, boissons fraîches et insouciance... Voilà le programme pour les deux stars des podiums. Sans oublier les inévitables poses ultra sexy qui dévoilent des courbes d'une perfection hallucinante. En particulier Bella Hadid dans son maillot de bain blanc, qui impressionne une nouvelle fois après avoir créé la sensation lors du dernier MET Gala. L'ex-compagne du chanteur The Weeknd était apparue dans sorte de combinaison en résille signée Alexander Wang. Une certitude, les clichés de vacances de Bella Hadid et Kendall Jenner donnent sacrément envie de foncer les rejoindre.