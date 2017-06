Ophélie Meunier et Jérôme de Verdière lors de la cérémonie des Gérard de la télé, le 5 juin 2017.

publié le 06/06/2017 à 12:21

C'est une récompense dont on se passerait bien. Lundi 5 juin, la cérémonie des Gérard de la télévision a été diffusée en direct sur Paris Première pour remettre les fameux prix du pire du petit écran.



L'animatrice vedette de M6, Ophélie Meunier, n'est pas passée au travers des mailles du filet et s'est vue décernée le "Gérard de l'animateur qui devrait changer d'émission pour être plus raccord avec son nom de famille". L'Académie des Gérard conseille en effet à l'animatrice de Zone Interdite de présenter La Meilleure boulangerie de France.

La jeune journaliste, présente lors de la cérémonie de remise des prix, n'a pas hésité à monter sur scène et accepter son prix avec beaucoup d'autodérision. "Quel honneur ! Il y avait un paquet de nommés en plus, a lancé l'animatrice en arrivant sur scène. J'espère que vous en avez parlé avec M6 de La Meilleure Boulangerie", a-t-elle ironisé. Puis la journaliste a poursuivi : "La vanne que l'on m'a le plus faite depuis 30 ans, c'est : 'Meunier, tu dors ?'... Donc voilà, je pense que ça valait le coup ce soir, en recevant ce Gérard, de se faire vanner sur son nom de famille".

Dans cette catégorie, les nommés étaient : Jean-Baptiste Boursier qui devrait présenter Capital, Patrick Sauce qui serait mieux à Top Chef, François-Xavier Ménage qui serait mieux à la présentation de C'est du propre, Laurence Ferrari qui serait mieux à la présentation de Turbo, Bertrand Renard qui serait mieux à la présentation de 30 millions d'amis et Vincent Cerutti, qui serait mieux à la présentation de La mode la mode la mode.