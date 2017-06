publié le 05/06/2017 à 18:58

Les vedettes du petit écran ont intérêt à avoir l'autodérision bien accrochée. Lundi 5 juin à partir de 20h50, c'est leur soirée. La traditionnelle cérémonie annuelle des Gérard de la télévision, qui récompense le pire de la télé, est diffusée en direct sur Paris Première.



Cela fait onze ans maintenant que la blague dure. Une blague imaginée par le journaliste Frédéric Royer, son confrère Stéphane Rose, l'actrice Emilie Arthapignet ainsi que les auteurs Philippe Naas et Marc Michaud, qui n'hésitent pas à épingler les travers des personnalités du PAF. "On dit tout haut ce que les téléspectateurs pensent tout bas devant leur télé", a assuré Frédéric Royer auprès de nos confrères du Parisien.

Outre les immanquables "Gérard de l'animateur et de l'animatrice", qui récompensent donc les pires animateurs de l'année, on retrouve chaque année des catégories bien spécifiques imaginées par les auteurs. Les malheureux élus se voient remettre un parpaing avec l'intitulé de leur récompense inscrit dessus, loin d'être flatteur et c'est le moins que l'on puisse dire. Si les organisateurs en dévoilent dix avant la soirée, l'intégralité des catégories est connue au fur et à mesure de la cérémonie.

Les 10 premières catégories

Parmi les premières catégories dévoilées, on replonge directement dans l'esprit satirique des Gérard. Pour le "Gérard de l'émission dont le titre donne l'impression que c'est un migrant qui la présente", sont nommés : Bienvenue à l'hôtel (TF1) - Bienvenue au Camping (TF1) - Fourchette et sac à dos (Numéro 23) - À l'état sauvage (M6) - SOS ma famille a besoin d'aide (NRJ12).



Pour le "Gérard de l'animateur qui devrait changer d'émission pour être plus raccord avec son nom de famille", les nommées sont : Jean-Baptiste Boursier qui devrait présenter Capital, Patrick Sauce qui serait mieux à Top Chef, François-Xavier Ménage qui serait mieux à la présentation de C'est du propre, Laurence Ferrari qui serait mieux à la présentation de Turbo, Bertrand Renard qui serait mieux à la présentation de 30 millions d'amis et Vincent Cerutti, qui serait mieux à la présentation de La mode la mode la mode.



Pour le "Gérard de la fiction française dont le titre te fait croire que ça va être un peu érotique jusqu'à ce que tu découvres le casting", les nommés sont : La stagiaire avec Michèle Bernier (France 3), Baisers cachés avec Patrick Timsit (France 2), La bonne dame de Nancy avec Véronique Genest (France 3), Le secret d'Elise avec Sophie Mounicot (TF1), La loi de Gloria avec Victoria Abril (France 3).



Pour le "Gérard de l'animatrice cuisine tellement maigre qu'elle a l'air de vomir toutes ses recettes", les nommées sont Julie Andrieu dans Les carnets de Julie (France 3), Toutes les animatrices de Très très bon (Paris Première), Virginie Guilhaume dans Qui sera le prochain grand Pâtissier ? (France 2) et Mercotte dans Le meilleur pâtissier (M6).



Pour le "Gérard de l'émission qui s'est pas trop foulée au niveau de son titre", les nommés sont : Midi Sport (Canal+), Bourdin direct (BFMTV), Des chiffres et des lettres (France 3), L'Émission politique (France 2), C'est Canteloup (TF1).



Pour le "Gérard du ça sent pas bueno pour la suite de ta carrière", autant dire que Jean-Marc Morandini est largement favori. Il est le seul et unique nommé dans cette catégorie mais pour différentes raisons : Jean-Marc Morandini dans Morandini Live pendant une semaine sur iTELE et qui déclenche une grève de 31 jours, Jean-Marc Morandini coupé à l'image pour ne le garder qu'en voix off dans Crimes sur NRJ12, Jean-Marc Morandini dans Morandini Live qui ne revient pas après le lancement de CNews alors qu'on lui avait dit que oui et enfin... Jean-Marc Morandini qui disparaît de la webcam du Grand Direct des médias sur Europe 1.



Pour le "Gérard du chroniqueur qui cumule les mandats", les nommés sont : Bruno Jeudy dans C dans l'air sur France 5, 24h en questions sur LCI, BFM Politique sur BFMTV, Yves Thréard dans C dans l'air sur France 5, 24h en questions sur LCI, Galzi jusqu'à minuit sur CNews, Jérôme Béglé dans 19h Ruth Elkrief sur BFMTV, Langue de bois s'abstenir sur C8, C à vous sur France 5, L'heure des pros sur CNews, Christophe Barbier dans C dans l'air sur France 5, 24h en questions sur LCI, Première édition sur BFMTV, au théâtre dans Tous présidents avec Marc Jolivet, au café du coin, à l'arrêt de bus, même sous la couette avec ta femme...



Pour le "Gérard de l'animateur qui a prêté allégeance à la dèche", sont nommés : Patrick Sabatier, Alexandre Debanne, Charly et Lulu, Daniela Lumbroso, Philippe Risoli, Julien Lepers et Christian Morin.



Pour le "Gérard de l'animateur à l'emploi tellement fictif qu'on pourrait l'appeler Penelope", les nommés sont : Karine Ferri dans The Voice (TF1), Sidonie Bonnec dans Tout le monde a son mot à dire (France 2), Pierre Lescure dans C à vous (France 5), Vanessa Burggraf dans On n'est pas couché (France 2), Mouloud Achour pour l'ensemble de sa carrière (Canal+).



Enfin, pour le "Gérard de la grossière contrefaçon qu'on n'oserait même pas vendre à Vintimille ni brader à la sauvette à Barbès", les nommés sont : Cyrille Eldin, contrefaçon de Yann Barthès dans Le petit journal (Canal+), Vanessa Burggraf, contrefaçon de Léa Salamé dans On n'est pas couché (France 2), Sophie Ferjani, contrefaçon de Valérie Damidot dans D&CO (M6), Pascal Maquin, contrefaçon de Pascal Soetens dans Pascal, le grand frère (NT1).

Le Gérard de l'animateur et de l'animatrice

Qui va succéder à Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste et à Alessandra Sublet dans Action ou Vérité ? Ils sont les deux vainqueurs du fameux "Gérard de l'animateur/trice" de l'édition 2016.



Cette année, pour le "Gérard de l'animateur", les nommés sont : Cyril Hanouna, Frédéric Lopez, Arthur, Yann Barthès, Laurent Ruquier et Nikos Aligas.



Pour le "Gérard de l'animatrice", les nommées sont : Alessandra Sublet, Sandrine Quétier, Anne-Sophie Lapix, Karine Lemarchand, Enora Malagré et Amanda Scott.