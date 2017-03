et AFP

publié le 07/03/2017 à 16:41

George Michael est mort de "causes naturelles". C'est ce que confirme l'autopsie, dévoilée par le responsable du service de médecine du comté de l'Oxfordshire dans un communiqué diffusé ce mardi 7 mars. Le chanteur, disparu le 25 décembre dernier à son domicile, située à l'ouest de Londres, est décédé suite à une maladie cardiaque. "Comme la cause naturelle est confirmée, étant une cardiomyopathie dilatée [distension du cœur] cumulée à une myocardite [inflammation du muscle cardiaque] et une stéatose hépatique [accumulation de graisse dans les cellules du foie], l'enquête est terminée", souligne le communiqué du médecin légiste.



La police avait affirmé, suite à la découverte du corps de George Michael, que "sa mort était inexpliquée mais non-suspecte". De nombreuses rumeurs circulaient sur la mort du mythique chanteur de Wham!. Parmi elles, certaines avançaient que George Michael s'était suicidé. Suite à la première autopsie qui n'avait pas été concluante, la conclusion de l'enquête est désormais établie.

Depuis Noël dernier, les hommages au très regretté interprète de Last Christmas sont innombrables. "Aucune autre mise à jour ne sera faite et la famille demande aux médias et au public de respecter leur vie privée", conclu le rapport fourni par Darren Salter, le médecin légiste.