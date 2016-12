La police, qui n'a pas réussi à élucider les raisons du décès du chanteur, assure que d'autres examens seront pratiqués.

Crédit : LEON NEAL / AFP Les questions liées à la mort de George Michael restent pour l'instant sans réponses

par Benjamin Pierret publié le 30/12/2016 à 19:15

Sa disparition a choqué des millions de fans. Le 25 décembre 2016 au matin, George Michael a été retrouvé mort à son domicile de Goring, dans le sud de l'Angleterre. L'interprète de Careless Whisper est décédé à l'âge de 53 ans, provoquant la tristesse, mais également la surprise de ses admirateurs. Si les médias anglo-saxons ont d'abord évoqué une insuffisance cardiaque, le mystère reste entier quant aux circonstances précises du décès du chanteur, qui n'est cependant pas considéré comme "suspect". Et les premiers examens pratiqués sur le corps du musicien n'apportent aucune réponse.



Comme le rapporte l'AFP, la police britannique a affirmé vendredi 30 décembre que cette autopsie, pratiquée la veille, ne sont "pas concluants" quant à la cause de la mort. Dans ce communiqué, les forces de l'ordre affirment que de nouveaux examens seront pratiqués, expliquant cependant que les résultats ne seront "pas connus avant plusieurs semaines." L'organisation de ses obsèques, elle, avance : on parle de deux cérémonies, l'une privée et l'autre ouverte aux fans.