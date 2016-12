La star britannique est morte, dimanche 25 décembre, à son domicile de l'ouest londonien. Il était âgé de 53 ans.

Crédit : Saint Tro Press/Shutter/SIPA George Michael à Los Angeles, en 1988

par Clarisse Martin , Avec AFP publié le 27/12/2016 à 06:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il était une icône des années 1980. George Michael s'est éteint, dimanche 25 décembre 2016, jour de Noël à son domicile de l'ouest de Londres. Le chanteur s'était fait connaître avec le duo pop Wham!, avant de poursuivre sa carrière en solo. En près de quatre décennies, il a vendu plus de 100 millions d'album à travers le monde. Un succès planétaire pour l'interprète de Last Christmas, Careless Whisper et Faith, entre autres.



Mais outre sa facette très médiatique et son statut de sex symbol, George Michael possédait une part plus sombre. Accro aux paradis artificiels, il avait purgé une peine de deux mois de prison en 2010 pour avoir foncé dans un magasin londonien au volant de sa voiture, sous l'emprise de cannabis et de médicaments. Chanteur engagé, il s'est également impliqué en faveurs d'actions caritatives.

1. 1985, Wham! est le premier groupe occidental à se produire en Chine

L'Occident n'était pas le bienvenu dans la Chine communiste. La mort du Grand Timonier Mao Zedong, disparu en 1976, marque un tournant dans les relations entre l'empire du Milieu et l'Occident. Sur la fin de la Guerre Froide, en avril 1985, le duo Wham! est le premier groupe de musique pop à donner un concert en Chine. Un concert qui fera date, notamment au niveau diplomatique. Lors de cet événement, un documentaire a été tourné.

2. Pacifiste, il a revendu des actions issues d'une société d'armement

George Michael faisait partie du courant dit pacifiste. Une appartenance qui l'a poussée à revendre des actions qui avaient étaient achetées pour son compte par un homme d'affaires qui travaillait pour lui. Dans une interview accordée à Paris Match en 1988, George Michael avait confirmé avoir revendu ces actions en apprenant qu'elles étaient issues d'une société fabriquant des armes, se définissant comme un pacifiste à "100%", en tempérant son propos en disant qu'un artiste devait faire son métier, pas de la politique.

3. 2004, George Michael s'engage contre la guerre en Irak

L'artiste est déjà une star depuis près de deux décennies lorsqu'arrivent les années 2000. Mondialement connu, le chanteur bénéficie d'une aura considérable, qu'il utilise pour faire passer ses propres convictions. En 2004, alors que les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak en 2003 pour la troisième guerre du Golfe, et que le Royaume-Uni leur emboîte le pas, George Michael prend parti contre ce conflit et le fait savoir en écrivant la chanson Shoot the Dog, qui provoque la polémique. Le clip tourne en dérision George W. Bush, Tony Blair ou encore la famille royale britannique.

>

4. Il a confessé pouvoir fumer jusqu'à 25 joints par jour

Un an avant d'être condamné pour avoir embouti la devanture d'une boutique à Londres sous l'emprise de stupéfiants en 2010, George Michael avait accordé un entretien au quotidien britannique The Guardian. Dans l'interview, le chanteur avait déclaré fumer autour de 25 joints "dans les mauvais jours". Une consommation qui en temps normal oscillait entre 7 et 8 joints quotidiens. Une consommation qui l'inquiétait quant à sa voix, avait-il confié au journal.