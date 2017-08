Anne-Sophie Lapix présentera son premier JT sur France 2 le 4 septembre

publié le 14/08/2017 à 17:34

Anne-Sophie Lapix va prochainement devoir faire ses preuves. Après avoir animé avec succès C à vous sur France 5, la journaliste va présenter son premier 20 Heures sur France 2 le 4 septembre prochain. Un rendez-vous attendu des téléspectateurs, mais qui devrait peser lourd sur les épaules de la nouvelle présentatrice, puisqu'elle aura la lourde tâche de succéder à David Pujadas, évincé en mai par la présidente de France Télévision Delphine Ernotte.



Le journaliste avait tiré sa révérence le 9 juin dernier, présentant son dernier JT après 16 ans de bons et loyaux services sur la chaîne du service public. Il en a d'ailleurs profité pour souhaiter "bonne chance et belle route" à celle qui va lui succéder.

Un message qui a touché la concernée, qui lui a répondu sur Twitter : "Merci David Pujadas pour ton élégance et ta bienveillance. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut", avait ajouté Anne-Sophie Lapix.

D'autres changements dans le JT

Le visage du JT n'est pas la seule chose qui changera à la rentrée. Le 20 Heures de France 2 devrait se tenir sur un nouveau plateau. Des ajustements de contenus sont également à prévoir pour le rendez-vous quotidien, qui semble définitivement faire peau neuve. Toutes ces nouveautés seront à découvrir dès le 4 septembre.