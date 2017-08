publié le 12/08/2017 à 16:32

Elle a accompagné David Ginola, Francis Lalanne, Djibril Cissé et plus récemment Julien Lepers sur le parquet de Danse avec les Stars. Dans un message teinté de poésie posté sur Instagram, Sylvia Notargiacomo, au casting depuis le premier prime, a annoncé son départ de l'émission attendue dans la grille d'automne de TF1. "Ceci n'est pas mon choix", regrette la danseuse de 37 ans. "En cette nuit d'étoiles filantes, je saisis l'occasion pour vous annoncer qu'une aventure se termine pour moi. Une aventure humaine, celle de 7 saisons de #DALS, de 7 rencontres qui me marqueront à vie." Sur Twitter, les internautes ont rendu hommage à la danseuse avec le hashtag #TuvasnousmanquerSylvia.



Deux autres danseurs prennent le large. Emmanuelle Berne, partenaire de Thierry Samitier et Kamel le magicien ces deux dernières saisons, quitte l'émission pour un projet aux États-Unis. Le départ de Grégoire Lyonnet, compagnon d'Alizée, ne ferait plus de doute à en croire le magazine Gala.



Du changement à l'animation et dans le jury

TF1 peaufine actuellement son casting pour la huitième saison à venir. Seules les participations d'Arielle Dombasle et Sinclair ont été officialisés par la production. L'émission, lancée par la Une en février 2011, connaît par ailleurs bon nombre de bouleversements. À la présentation tout d'abord, on sait déjà que Laurent Ournac, co-animateur du show avec Sandrine Quétier depuis deux saisons, ne rempilera pas. Le nom de son successeur n'est pas confirmé, mais Christophe Beaugrand, animateur de Secret Story sur TF1 et NT1, tiendrait la corde.

De son côté, le jury est dépossédé de Marie-Claude Pietragalla. La danseuse étoile, qui avait pris la suite d'Alessandra Martines, sera remplacée par Nicolas Archambault, complice de Fauve Hautot sur scène dans la comédie musicale Saturday Night Fever.