publié le 12/08/2017 à 10:15

Les aventuriers auront du fil à retordre ce samedi 12 août pour amasser des Boyard pour des enfants malades. Mais l'équipe emmenée par l'animateur Guillaume Pley compte bien se surpasser pour représenter l'association Petits Princes.



L'acteur et humoriste Gil Alma (Nos Chers Voisin), le comédien Loup-Denis Elion (Scènes de ménage), le journaliste et animateur Samuel Étienne (Questions pour un champion), l'animatrice Caroline Ithurbide (Le Grand Bêtisier) et le mannequin et animateur de télévision Vincent Mc Doom affronteront leurs peurs, des bestioles repoussantes ainsi que des énigmes et différents obstacles afin d'aider au mieux l'association qu'ils représentent dans l'émission Fort Boyard.

Les Petits Princes est une association au sein de laquelle des bénévoles réalisent les rêves d'enfants et adolescents hospitalisés afin que ces derniers réussissent à se battre contre la maladie. Elle fête cette année ses 30 ans d'existence.