David Pujadas : pourquoi a-t-il été évincé ?

publié le 17/05/2017 à 12:19

Coup de tonnerre dans le paysage de la télévision. La figure emblématique du 20 Heures de France 2 David Pujadas a annoncé mercredi 17 mai qu'il quittait la présentation du journal télévisé. Selon PureMédias, le journaliste aurait confié à son équipe que "cette décision n'est pas la mienne. Elle ne nous a pas été expliquée". Toute l'équipe du 20 Heures de France 2 serait écartée.



Selon Julien Bellver de PureMédias, l'ambiance est tendue à France Télévisions. Sous le choc, les journalistes réclament des comptes à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions sur cette éviction. Elle aurait déclaré la nécessité de renouveau au sein du JT : "Après 16 ans, il faut une nouvelle incarnation parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. On peut continuer à aller plus haut, à innover. Parce que David incarne le 20 Heures depuis seize ans, il est normal que je me pose la question de l'incarnation", aurait-elle déclarée selon PureMédias. Elle souhaiterait cependant que David Pujadas continue d'animer L'émission politique et qu'il conserve une place dans la rédaction de la chaîne publique.



Delphine Ernotte : « Ce n’est absolument pas un désaveu » de David Pujadas — Julien Bellver (@julienbellver) 17 mai 2017

Cette éviction intervient surtout à un moment très particulier, alors qu'Emmanuel Macron est élu Président de la République et que le nouveau gouvernement va être annoncé dans la journée. L'une des réformes affichée dans le programme du nouveau président est d'ailleurs la refonte de la gouvernance de France Télévisions. Delphine Ernotte a cependant balayé tout soupçon de pression venant de l'Elysée, assurant que son choix "n'est pas lié au nouveau président de la République".

Delphine Ernotte vient d’arriver : « C’est ma décision » — Julien Bellver (@julienbellver) 17 mai 2017