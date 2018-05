Stéphane Bern, Alma et Christophe Willem commenteront la finale de l'Eurovision 2018 sur France 2

publié le 09/05/2018 à 18:07

Un trio inédit pour commenter l'Eurovision 2018. Pour cette 63ème finale du concours musical européen qui a lieu samedi 12 mai à Lisbonne au Portugal, l'émission diffusée comme chaque année sur France 2 sera commentée par Stéphane Bern, Christophe Willem et la chanteuse Alma.



"Je veux que l'Eurovision redevienne un show populaire, un show qui est regardé et apprécié par les Français, qu'on lui enlève cette connotation qu'il avait longtemps eue de ringard", a déclaré l'animateur de France 2 et RTL à l'AFP.

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern endosse le rôle de commentateur, le juré de Destination Eurovision a quant à lui commenté les demi-finales de la compétition avec André Manoukian, tandis que la dernière représentante tricolore apportera son expertise. Les deux chanteurs remplacent Marianne James et Amir, qui a terminé 6ème du concours en 2016.

Des anecdotes historiques aux commentaires sur les prestations des candidats, la finale de l'Eurovision sera aussi l'occasion pour Madame Monsieur de défendre les couleurs de la France avec leur chanson Mercy.