Amir : "Je ressens une volonté de calmer le jeu"

publié le 31/10/2017 à 11:16

L'actualité de la semaine au rayon disques est marquée par le retour du chanteur Amir. Un an et demi après l'Eurovision et un premier album vendu à 250 000 exemplaires, il vient de sortir Addictions. Quinze morceaux. Une pop française efficace et séduisante.



Son précédent disque avait laissé l’auteur de ces lignes de marbre. Cette nouvelle collection de chansons s’annonce plus soignée. Amir a fait confiance à la même équipe artistique. Premier exemple avec Les rues de ma peine, qui marque une certaine évolution tout en restant dans la continuité du premier opus.



Toutefois, Amir cède parfois à la facilité, on devine les rimes mais il a le mérite de l'éclectisme sur ce nouveau disque. Hymnes pop-électros cohabitent avec des ballades et des chansons plus acoustiques et inattendues...

La paix comme fil rouge

En plus de l'amour, l'autre fil-rouge du nouveau disque d'Amir : la paix. "C'est peut-être à nous de la faire, la paix sur la Terre", lance le chanteur de 33 ans en ouverture du disque. Est-ce par pêché de naïveté ? "Je suis moi-même sensible à la question, ayant grandi une partie de ma vie dans un pays où il n’y a pas encore de paix, en Israël. Mais venir en France, et voir qu’il y a encore des gens qui se battent pour des valeurs qui ne justifient pas autant de sang et autant de violence... Je ressens une volonté de calmer le jeu."



Addictions, le nouvel album d'Amir vient de sortir. Il est en concert partout en France jusqu'au 13 décembre et démarre une nouvelle tournée en mai prochain.