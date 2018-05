Eurovision 2018 : qui sont les dix premiers qualifiés pour la finale ?

publié le 09/05/2018 à 08:21

Samedi 12 mai au soir, des chanteurs de 26 pays tenteront de remporter l'édition 2018 de l'Eurovision. Mais pour participer au concours samedi, les artistes doivent d'affronter en demies-finales, dont la première a eu lieu dans la soirée du 8 mai.



19 pays concourraient pour cette demie-finale et 10 d'entre eux ont pu obtenir leur ticket pour la finale. Les candidats d'Israël, Chypre, Albanie, République tchèque, Lituanie, Estonie, Bulgarie, Autriche, Finlande et Irlande pourront ainsi concourir le 12 mai sur la scène de l'Altice Arena de Lisbonne. C'en est fini, en revanche, des rêves de l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Macédoine, la Biélorussie, l'Islande, la Croatie, l'Arménie, la Grèce et la Suisse.

La seconde demie-finale aura lieu, dans les mêmes conditions, jeudi 10 mai. 18 pays se battront ainsi pour 10 places en finale.

Toutefois, la France, et son duo "Madame Monsieur", l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et le Portugal, pays hôte, n'ont pas besoin de passer cette case en tant que gros contributeurs de l’Union européenne de radio-diffusion (UER).

> Madame Monsieur - Mercy