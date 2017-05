publié le 14/05/2017 à 03:02

Alma a tout donné pour porter haut les couleurs de la France à l'Eurovision. Après avoir interprété avec brio sa chanson Requiem devant 200 millions de téléspectateurs, la jeune chanteuse se dit "très heureuse et très fière" de sa prestation, qui lui vaut une très honorable 12e place. Portée par son public, Alexandra Maquet, de son vrai nom, confie être sortie de scène "en pleurs" face au flot d'émotions transmis par le public.



La Lyonnaise de 28 ans ne cache toutefois pas être "déçue du résultat" après avoir mis tant d'énergie dans ce projet. Un engouement partagé par les Français, qu'elle tient personnellement à "remercier du fond du cœur". "Le nombre de messages que j'ai reçu avant ma prestation est impressionnant", livre-t-elle à RTL, encore émue d'avoir reçu autant d'amour et de soutien de la part de son pays.

Se placer dans le top 10 du vote du public a largement contribué à atténuer la déception de l'artiste. "C'est une victoire (...) Je suis très reconnaissante envers tous les gens qui ont voté", témoigne Alma, qui compte bien "continuer le travail" sur son prochain album et promouvoir ses chansons. Grâce à cette folle aventure qu'est l'Eurovision, la chanteuse assure avoir fait le plein de confiance et "appris énormément sur la discipline de travail" qui requiert ce métier. Et de conclure avec poésie : "Ça m'a fait pousser des ailes et maintenant, je vais continuer à voler encore plus haut".