publié le 08/05/2018 à 11:40

À quelques jours du concours de l'Eurovision, revenons ce matin sur la formidable épopée de Mercy, la chanson qui représentera la France samedi. D'après nos confrères du Parisien - Aujourd'hui en France, ce Mercy du duo Madame Monsieur a de bonnes chances de figurer dans le top 5... pour une fois !



Le titre a été visionné 11 millions de fois sur YouTube et écouté en streaming plus de 3,4 millions de fois. La chanson raconte l'histoire vraie d'une femme nigériane sauvée de la noyade par une association humanitaire et qui a accouché quelques heures plus tard d'une petite fille baptisée Mercy, "pitié" en anglais. Cette chanson est désormais apprise dans certaines écoles.

Jean-Karl Lucas, chanteur du duo, nous a expliqué avoir reçu des messages du monde entier, de la part de professeurs notamment, qui avouent apprendre le français à leurs élèves grâce à ce Mercy.

Vive émotion après le décès de Maurane

C'est la RTBF, la chaîne de télévision belge, qui a annoncé son décès cette nuit. Une information qui a ensuite été confirmée par la justice belge qui a ouvert une enquête. S'il n'y a rien dans vos journaux du matin, vous retrouverez en revanche de très nombreux hommages sur les sites internet des quotidiens et de toute la presse d'ailleurs. Au rayon des hommages, celui notamment de Lara Fabian, l'une des toutes premières à avoir réagi cette nuit.



Ensemble, elles avaient, souvenez-vous, chanté en duo. "Je n’arrive pas à croire que je ne t’entendrai plus rire et chanter", écrit l'artiste sur son compte Facebook. "Je suis assise, poursuit Lara Fabian, ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n’es plus... Je ne peux pas... Je nous veux encore... encore debout face à face, toi mon autre, plongée dans mes grands lac, moi ton autre, lovée dans ton violoncelle. Je veux nos fous rires et nos voix mélangées. Je veux notre lien étrange. Une partie de ma vie vient, conclut-elle, de partir avec toi et je ne serai plus jamais la même".



Hommage aussi de Christophe Willem, qui salue une des plus grandes voix. Adamo se dit, lui, bouleversé. "Je m'étai promis de l'appeler avant mon départ pour le Chili", confie-t-il au site internet belge Moustique. "Malheureusement je ne l'ai pas fait. Je m'en veux". Hommages aussi du côté de la classe politique belge. Charles Michel, le Premier ministre salue ainsi "une artiste engagée, une voix inspirante". "L'une des plus belles voix de cette langue unique qu'est le francais, écrit de son coté Manuel Valls, une voix chaude, généreuse et émouvante".

Un ballon pour l'espace

En une du Midi Libre, un projet complètement fou qui veut nous emmener dans l'espace en ballon. Il ne s'agit pas du bon vieux panier en osier, mais d'un ballon de 55 mètres de haut. Dès 2021, il vous permettra de gagner la stratosphère. Alors oui, le coût du voyage est de 65 000 euros, mais toucher du doigt les étoiles, cela n'a pas de prix.