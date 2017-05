et AFP

C'est une première victoire à l'Eurovision pour le Portugal. Grâce à son crooner à la voix fragile et pleine de légèreté, le pays remporte le 62e Concours Eurovision de la chanson. Samedi 13 mai, il a bouleversé le public européen avec son titre Amar Pelos Dois, qu'il a réinterprété avec sa sœur sur scène après l'annonce de sa victoire. En tout, Salvador Sobral a récolté 758 points et les larmes émues de Marianne James.



De quoi enthousiasmer son pays d'origine qui lui a réservé un accueil de champion au lendemain de sa victoire. Arrivé à l'aéroport de Lisbonne, escorté par la police et toujours accompagné de sa sœur, le chanteur a débarqué dans une foule de fans enthousiastes qui hurlaient : "Salvador ! Salvador ! Portugal ! Portugal !"

"Ce prix va provoquer une certaine folie autour de moi, mais je sais que c'est éphémère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique qui a du sens", a déclaré le jeune homme de 27 ans lors d'une conférence de presse.

Le Portugal, champion d'Europe en foot et en chant

Visiblement abasourdi par une réception digne d'une rock-star, le chanteur à la santé fragile, qui attend une greffe en raison d'une grave insuffisance cardiaque, n'a alors que timidement salué ses admirateurs, tout en gardant le sourire, un bouquet de roses dans les mains.



Cet amoureux du trompettiste et chanteur américain Chet Baker, est resté fidèle à son registre intimiste, sans fioritures, qui tranche avec le strass habituel du show télévisé regardé par 200 millions de téléspectateurs.



Tout de noir vêtu, dans un costume un peu trop large, son morceau a été ponctué par une ovation et des applaudissements lors d'une performance plusieurs fois interrompue par les vivats de la foule. Grâce à lui, le Portugal cumule ainsi les titres de champion d'Europe en foot et de vainqueur en chant en une année.