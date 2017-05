The winning performance of Salvador and Luísa Sobral from Portugal

publié le 14/05/2017 à 14:57

Une véritable contre-programmation. Dans un océan de pop colorée et d'eurodance hystérique, Salvador Sobral a su tirer son épingle du jeu et remporter le prestigieux prix de l'Eurovision 2017. Dans une balade en portugais, romantique, douce et d'une lenteur inhabituelle pour la compétition, le chanteur a envoûté les jurys et le public. "Je n'aime pas les musiques fast-food sans but, mes morceaux doivent avoir un sens, je chante avec mon cœur", estimait Salvador Sobral, quelque temps avant le concours.







Après une interprétation en solo, Salvador Sobral est revenu sur scène pour interpréter une nouvelle fois son titre : Amar Pelos Dois (Aimer pour deux). Cette fois, le jeune homme aux cheveux longs et à la barbe parsemée, qui attend une greffe en raison d'une grave insuffisance cardiaque, a chanté avec sa sœur aînée Luisa Sobral, auteure du morceau gagnant et elle aussi chanteuse à succès. La voix plus pleine et assurée de Luisa a soulevé le public de l'Eurovision avant de se mêler aux acrobaties vocales graciles de son frère.