VIDÉO - Eurovision 2017 : le baiser forcé du chanteur roumain crée la polémique

publié le 14/05/2017 à 17:37

Le chanteur du duo roumain, le rappeur Alex Florea, a surpris les internautes en adressant un baiser pour le moins brutal à sa partenaire dans la compétition, la yodleuse Ilinca, au côté de laquelle il concourrait pour la finale de l'Eurovision, samedi 14 mai. À la fin de leur titre interprété en direct, Alex Florea a vigoureusement embrassé la chanteuse, suscitant une surprise visiblement non feinte chez la jeune femme.



Si la déformation du visage d'Ilinca amuse d'abord, notamment en slow motion comme l'ont fait remarquer des internautes, se pose rapidement la question du consentement, et le caractère agressif de l'accolade... à sens unique. "Pourquoi je refuse d'avoir encore des rencards avec des hommes", "le baiser post-chanson le plus inconfortable et étrange revient au type de la Roumanie", "non c'est non, Roumanie"... Les réactions sont allées bon train après ce baiser aperçu en direct par quelque 20 millions de téléspectateurs.

"Non c'est non", écrit un internaute au moment de l'accolade.

"Ce que tu espères versus ce que tu reçois", légende un autre utilisateur de Twitter.

"Pourquoi je refuse d'avoir encore des rencards avec des hommes", conclut une jeune femme.



Why I no longer date men pic.twitter.com/osjX1D3KHv — HannahJane Parkinson (@ladyhaja) 13 mai 2017