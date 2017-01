La reine Elizabeth II a pu se rendre à la messe, accompagnée de sa famille. Une sortie immortalisée par des clichés qui laissent penser que le rhume terrassant dont elle a souffert est de l'histoire ancienne.

La reine a l'air d'aller mieux Crédits : Tim Rooke/Shutterstock/SIPA | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La reine a l'air d'aller mieux Crédits : Tim Rooke/Shutterstock/SIPA | Date : Elizabeth II et le prince Philip semblent rétablis Crédits : Tim Rooke/Shutterstock/SIPA | Date : Carole et Michael, les parents de Kate et Pippa Middleton Crédits : Tom Buchanan/SilverHub/SIPA | Date : Kate Middleton et le prince William étaient également présents à la messe Crédits : Alan Davidson/SilverHub/SIPA | Date : Pippa Middleton et son fiancé James Matthews Crédits : Tim Rooke/Shutterstock/SIPA | Date : 1 / 1 < > +

par Benjamin Pierret publié le 10/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La reine Elizabeth II va mieux. La souveraine anglaise de 90 ans, dont l'état de santé inquiète depuis des semaines, a rassuré le peuple britannique en se montrant sous son meilleur jour le dimanche 8 février. Vêtue d'un ensemble bleu roi, celle qui souffrait d'un "gros rhume" il y a encore quelques jours s'est rendue à la messe de l'église de Sandringham, dans le nord du comté du Norfolk. Comme le rapporte le Guardian, elle a été accueillie par un petit groupe de personnes à sa sortie de la voiture. Le prince Philip, lui aussi souffrant durant les fêtes, était également présent.



Plus qu'une simple messe, il s'agissait d'une véritable sortie en famille : Kate Middleton et le prince William étaient aussi de sortie (sans le prince George et la princesse Charlotte) ainsi qu'une bonne partie du clan Middleton. Pippa Middleton, la sœur de la duchesse de Cambridge, a assisté à la messe en compagnie de son fiancé James Matthews. Carole et Michael, les parents des deux jeunes femmes, ont également pris part à la cérémonie.

La fin de l'inquiétude ?

Tout a commencé quelques jours avant le réveillon de Noël : la reine d'Angleterre et son époux, le prince Philip, ont annulé leur séjour annuel à Sandringham où ils passent traditionnellement les fêtes de fin d'année. En cause : un gros rhume, dont le caractère menaçant a été amplifié par leur âge avancé. Les jours suivant n'amènent aucune nouvelle rassurante : Buckingham Palace annonce coup sur coup que la souveraine n'assistera ni à la traditionnelle messe de Noël, ni aux célébrations de la nouvelle année.



Les premières bonnes nouvelles arrivent le 4 janvier, lorsque le porte-parole de Buckingham annonce qu'elle a pu remettre en personne les honneurs à un membre de son équipe, à l'abri des caméras. Enfin, ces nouveaux clichés d'une reine visiblement rétablie finissent de rassurer le peuple britannique. Colin Bunn, un habitant de la région présent sur les lieux, a même confié : "Elle était belle et elle a descendu les marches toute seule." God save the Queen !