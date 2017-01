Première sortie pour la reine Elizabeth II, qui "va mieux"

Après les nouvelles rassurantes de la fille de la reine, celle-ci serait de nouveau capable d'assurer ses tâches, comme remettre les honneurs à un membre de son personnel.

Elizabeth II "va mieux" et reprend la gestion de ses royales tâches.

par Lucie Valais publié le 04/01/2017 à 14:58

"La reine continue de récupérer et s'occupe de ses tâches officielles", explique le porte-parole de Buckingham Palace. Depuis plusieurs jours, l'état de santé de la reine inquiète. Souffrant d'un rhume, Elizabeth II a dû se ménager, ne pouvant notamment pas assister à la traditionnelle messe de Noël à Sandrigham, le 25 décembre, ainsi qu'à la cérémonie du Nouvel An. Depuis, les médias britanniques n'ont cessé de se poser des questions sur son état de santé.



Le même porte-parole de Buckingham Palace a cependant expliqué au magazine The Independent que "la reine a remis les honneurs à un membre de son équipe, en personne, et qu'elle continuait de récupérer". Une première sortie pour la reine en convalescence donc, qui a remis le titre de "Lieutenant de l'Ordre royal de Victoria" à Ray Wheaton, son "page", notamment en charge de l'organisation de réceptions au palais.



Ces nouvelles plutôt rassurantes confirment celles données par la Princesse Anne, sa fille, qui avait confié à la BBC que la reine allait "mieux", le 1er janvier.