VIDÉO - "The Voice 2017" : Shaby subjugue le public avec "I Will Always Love You"

Je reviens sur une dissonance difficile qui oppose Mars et Saturne, Mars se trouvant dans votre 3e décan. Des blocages, des blocages et encore des blocages. Cela peut se passer dans n’importe quel...

"Elle l'a fait", s'est exclamé le coach sous les applaudissements du public et les larmes de Shaby. Florent Pagny a ensuite expliqué que la jeune femme avait réussi sur certaines notes "que tout le monde ne peut pas atteindre.". Après de longues minutes de suspense après les prestations de Hélène et Lucie , les deux membres de l'équipe de Florent Pagny, Shaby est qualifiée pour la demi-finale grâce au vote du public.

C'est une performance qui marquera sans doute dans l'histoire de The Voice. Shaby, candidate de l'équipe de Florent Pagny, a bluffé le public et son coach avec sa sublime reprise de I Will Always Love You de Whitney Houston, la mythique chanson extraite du film Bodyguard. Une performance incroyable et d'une puissance vocale encore jamais atteinte dans la sixième saison du télé-crochet musical. La jeune femme de 20 ans a terminé sa prestation saisie par l'émotion. Il faut dire que ce monument musical requiert une puissance de voix très spécifique, comme l'a souligné Florent Pagny.

article

7788733631

VIDÉO - "The Voice 2017" : Shaby subjugue le public avec "I Will Always Love You"

VIDÉO - "The Voice 2017" : Shaby subjugue le public avec "I Will Always Love You"

La jeune protégée de Florent Pagny a repris à merveille la chanson culte de Whitney Houston pour le film "Bodyguard".

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-the-voice-2017-shaby-subjugue-le-public-avec-i-will-always-love-you-7788733631

http://media.rtl.fr/cache/7LOoeeanXbkpaErbWyHJ1Q/330v220-2/online/image/2017/0527/7788733729_la-jeune-shaby-est-dans-l-equipe-de-florent-pagny.PNG