David Hallyday, nouveau chef de famille

publié le 07/12/2017 à 22:50

"Il ne sait pas vraiment quoi faire de son talent". Dans sa biographie parue en 2013, Johnny Hallyday parle de son fils, à la Johnny, sans méchanceté mais sans détour : "C'est un grand artiste. Il a du talent, mais le problème de David, c'est ceux qu'il n'a pas eus. Il a été heureux. Je ne crois pas aux fils à papa qui réussissent. Il faut en avoir bavé".



Ce fils qui lui ressemble tant est si loin de lui. À sa naissance, Johnny n'a que 23 ans, sa carrière décolle. Il n'est jamais là. "J'ai été très en colère, dit David, puis j'ai compris". C'est la musique qui les réunit.

À 13 ans, le batteur en herbe monte sur scène avec l'idole. Des années plus tard, il lui écrit l'album Sang pour sang. Une déclaration d'amour qui s'écoule à deux millions d'exemplaires. C'est le plus grand succès de Johnny.

Il aurait pu devenir une star

David Hallyday a fait un carton avec son titre Tu ne m'as pas laissé le temps. L'album est disque de platine. Il forme un couple super glamour avec le mannequin Estelle Lefébure. Mais David n'est pas Johnny. La célébrité ne l'attire pas. Plus musicien qu'interprète. Plus Smet que Hallyday. Ce nom qui n'est pas toujours un cadeau, dit-il.



La notoriété, il la redoute aussi pour ses enfants. Son fils Cameron est né de son remariage avec l'héritière monégasque Alexandra Pastor. Il a eu deux filles avec Estelle Lefébure, Emma et Ilona. David est fier, mais il veille au grain, est aussi présent que son père était absent. C'est aussi un grand frère attentionné pour Laura. Et le fils chéri de sa mère, Sylvie Vartan, qui continue de le filmer chaque fois qu'il monte sur scène.



Il a 11 ans quand sa mère l'emmène aux États-Unis... "Los Angeles m'a construit", racontera-t-il. Le solitaire y perd un peu de cette timidité héritée du paternel et fait ses débuts dans un bar à strip-tease, avec une fausse carte d'identité achetée 100 dollars. Il joue de la batterie, du piano, il écrit, compose et joue la comédie.



Multi-talent, et pourtant... "J'ai toujours cette impression de ne pas avoir fait assez, regrette-t-il. Mais j'ai appris à m'aimer plus". Écolo de toujours, il a trouvé des réponses dans la spiritualité, tendance bouddhiste. Mais sans doute au nom du père et du fils.