Renaud Capuçon est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 01/03/2017 à 12:30

A 41 ans, Renaud Capuçon fait partie des violonistes français les plus en vue de sa génération. Après 20 ans de carrière, le musicien a décidé de publier Le violon roi, un coffret contenant 4 CD, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques œuvres majeures de la musique classique au violon.

Aujourd’hui au sommet de son art, Renaud Capuçon est très médiatisé, bien au-delà des circuits traditionnels de la musique classique. Présent sur les plateaux télé et radio, se produisant à guichets fermés dans plus d'une centaine de concerts par an, le violoniste français est désormais au même niveau de notoriété que Philippe Jaroussky ou Natalie Dessay. L’année 2015 et 2016 ayant connu des ventes exceptionnelles avec le violon (Camille, Menuhin…) c’est tout naturellement qu’Erato édite ce luxueux coffret de 4CD, le Best-of définitif des plus belles pages du violon !

