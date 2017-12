La fille de Jean d'Ormesson dévoile les derniers mots écrits par son père

publié le 08/12/2017 à 07:16

Elle n'a pas pu prononcer les derniers mots écrits par son père. Jeudi 7 décembre, Héloïse d'Ormesson était l'invitée de l'émission La Grande Librairie, diffusée sur France 5 et consacrée à Jean d'Ormesson. Prise par l'émotion, sa fille a confié que l'académicien avait travaillé à son dernier ouvrage jusque dans les dernières heures précédant son décès, survenu dans la nuit du 4 au 5 décembre. Héloïse d'Ormession a ainsi apporté sur le plateau la dernière page du manuscrit, trouvée sur le bureau de son père.



"Je vous laisse lire la totalité, ou en tout cas la dernière phrase parce que moi je n'aurai pas le courage. Pourtant elle est pleine d'espoir", a-t-elle expliqué avant de passer la parole à François Busnel, l'animateur de l'émission. "Une beauté pour toujours. Tout passe. Tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible... Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours et la mort elle-même ne peut rien contre moi". C'est ainsi que se terminera le dernier livre de Jean d'Ormesson, qui devrait paraître après Et moi je vis toujours, prochainement en librairie. Selon les informations de RTL, ce tout dernier ouvrage devrait s'intituler Un hosanna sans fin.

Ce vendredi 8 décembre, un hommage national sera rendu à cet homme de lettres. Il débutera à 10h30 par une messe à la cathédrale Saint-Louis à Paris, suivie par un hommage qui aura lieu dans la cour d'honneur des Invalides. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron.