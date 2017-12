publié le 06/12/2017 à 15:52

Harley-Davidson, bien sûr, mais aussi Paloma, Norton, Honda, Triumph, Kawasaki, Yamaha ou Ducati. Johnny Hallyday, qui s'est éteint dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans, aura chevauché plusieurs dizaines de motos prestigieuses tout au long de sa vie.



La passion de "l'idole des jeunes" pour les deux-roues débute le jour de ses 18 ans, lorsqu'une Triumph TR3 lui est offerte. Le rockeur venait d'ailleurs de publier début novembre un ouvrage intitulé "Mes motos et voitures d'exception, 60 ans de collection", aux éditions Hugo Image, avec Jean Basselin.

Dans une interview accordée à TF1 en juin 2001, Johnny détaillait à l'époque avoir toujours deux Harley, "par fidélité", et "par passion" la dernière Ducati, la Monster 900 cc. "J'en suis très heureux parce que ça aussi ça donne des bonnes sensations fortes". À l'inverse, les Harley étaient pour lui plus des modèles de "balade, pour aller d'un point à un autre".





La plus grande rock-star que la France ait connue est décédée des suites d'un cancer du poumon. "Johnny Hallyday est parti, a annoncé son épouse Laeticia. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité".