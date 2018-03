publié le 27/04/2016 à 01:43

Pour la demi-finale de la "Nouvelle Star", quatre candidats étaient encore en lice mardi 26 avril. Mia, Patrick, Mélanie et Manu qui se sont affrontés pour décrocher les trois places tant convoitées, étaient soutenus par Laurie Cholewa. La collégiale de l'émission a tout d'abord débuté par un hommage à la star de la pop Prince, disparu tragiquement la semaine dernière. Face au jury de l'émission composé d'André Manoukian, de Sinclair, d'Elodie Frégé et de JoeyStarr, les prétendants au titre se sont surpassés.





Et c'est Mélanie qui a ouvert le bal avec Don't Stop Me Now de Queen. Si la jeune chanteuse a conquis André Manoukian qui a applaudi une "prouesse", sa reprise n'a pas convaincu JoeyStarr qui regrette une performance trop lisse. Manu a opté pour Divine de Sébastien Tellier, un titre décalé que le candidat a su tout à fait incarner. "J'ai trouvé ça super", s'est enthousiasmé Elodie Frégé.

Pour son premier tour de chant de la soirée, Mia séduit le public et les jurés à l'unanimité avec Love It Or Leave It d'Asaf Avidan. Une interprétation poétique qui sera sans doute l'une des plus réussie de la saison. Et c'est une pluie de compliments que reçoit la jeune interprète : "Tu sublimes tout ce que tu touches", la félicite JoeyStarr tandis qu'Élodie Frégé la qualifie d'"alchimiste de la musique". "Comparée aux autres, t'es la seule pour moi qui chante dans le vrai, dans l'instant", conclut Sinclair.

De son côté, Patrick, s'est attaqué à un monument du rock en reprenant (I Can't Get No) Satisfaction des Rolling Stones. "C'est tout ce que j'aime" le félicite Élodie Frégé. "Tu nous l'as pas fait à moitié", s'enthousiasme pour sa part JoeyStarr.



Une fois le second tour de chant passé et le vote du public, vient l'heure du verdict. Mélanie a été éliminée aux portes de la finale. Patrick, Mia et Manu sont donc les trois finalistes de "Nouvelle Star" 2016.