publié le 08/06/2017 à 16:06

C'est une page de l'information qui se tourne. David Pujadas fait ses adieux au journal télévisé de France 2 et à ses équipes jeudi 8 juin. Le journaliste a été évincé de son poste après 16 ans à la présentation du journal et beaucoup de moments mémorables de télévision. Des gaffes certes mais surtout des événements marquants, comme le 11 septembre 2001 ou encore le 21 avril 2002.



Arrivé à l'âge de 36 ans aux manettes de la tranche d'information du soir, David Pujadas a incarné en 2001 une nouvelle génération de journalistes. Il a succédé à Claude Sérillon à la demande d'Olivier Mazerolle, nouveau directeur de l'information de la chaîne.

L'incontournable présentateur de la Deux peut se féliciter d'avoir battu un record de longévité à la tête du journal télévisé. L'occasion de revenir sur six moments forts de ces années au 20 Heures de France 2.

1. Le 11 septembre 2001

Le 11 septembre 2001, huit jours après son arrivée à France 2, David Pujadas présente une des nouvelles les plus marquantes du XXIème siècle, l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Centre. Alors qu'il s'écriait "Wahou génial" en voyant les premières images, comme l'avait rapporté un documentaire diffusé quelques jours plus tard sur Canal +, c'est beaucoup plus grave qu'il explique la situation dans un flash d'informations spécial.

> France2 15h33-17h39 Flash Spécial 11 Septembre 2001 Durée : 02:06:07 |

2. Jean-Marie Le Pen au second tour

Le 21 avril 2002, David Pujadas présente l'émission spéciale du premier tour de l'élection présidentielle. À 20 heures, il annonce que Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour avec 16,8% des voix, derrière Jacques Chirac mais devant Lionel Jospin. Un choc sans précédent dans la classe politique, qui sera de nouveau à la une du 20 heures le lendemain, le lundi 22 avril.

> 20h France 2 du 22 Avril 2002 - Le Pen au second tour | Archive INA

3. Un café avec Jamel Debbouze

En janvier 2011, David Pujadas reçoit Jamel Debbouze sur son plateau, pour une séquence qui restera dans les annales de la télévision. L'humoriste annonce la couleur dès le début de l'interview : "Monsieur Pujadas, j'ai décidé de ne pas répondre à vos questions !" Jamel Debbouze s'y tiendra et ira même chercher un café au journaliste en plein milieu de la séquence. Un échange particulier que David Pujadas a pris avec le sourire.

> Quand Jamel Debbouze prend son café dans le 20h de David Pujadas | Archive INA

4. L'échange musclé avec Bernard Tapie

Deux ans plus tard, David Pujadas passera un moment étrange avec un autre invité, mais beaucoup moins drôle. Présent sur le plateau le 1er juillet 2013, Bernard Tapie est interrogé par le journaliste sur le dossier de l'arbitrage en sa faveur dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Très agressif envers David Pujadas, Bernard Tapie s'énerve et lui demande à plusieurs reprises : "Vous vous foutez de ma gueule ? et contredit chaque parole du présentateur.

> BERNARD TAPIE à David Pujadas : Vous vous foutez de ma gueule ?

5. Obligé d'interrompre le journal

Le 8 avril 2014, David Pujadas est obligé d'arrêter le journal. Plusieurs dizaines d'intermittents du spectacle envahissent le plateau vers 20h20 pour demander un nouveau calcul des indemnités pour leur assurance chômage. "Nous rendons l'antenne, nous ne pouvons pas faire ce journal", annonce David Pujadas. Il explique ce choix le lendemain, déclarant : "C'est une décision que nous avons pris en conscience".

> Interruption du 20H de David Pujadas [HD]

6. En retard à son propre journal

Le 29 janvier 2014, les téléspectateurs de France 2 sont accueillis par un plateau vide au début du 20 Heures. David Pujadas arrive alors d'un pas rapide et s'assoit rapidement sur sa chaise. Suivent quelques secondes de flottement au cours desquelles le présentateur ne semble pas se rendre compte que le direct a déjà commencé. Après un "Hein ?" interrogateur adressé à la régie, David Pujadas commence enfin son édition, non sans avoir fait rire des millions de Français devant leur poste de télévision.

> David Pujadas arrive en retard pour le JT de 20H !