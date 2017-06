publié le 08/06/2017 à 15:29

Une page se tourne. David Pujadas présentera jeudi 8 juin son dernier journal télévisé sur France 2, après 16 ans de bons et loyaux services à son poste. Le journaliste de 52 ans a été écarté par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions qui souhaite une "nouvelle incarnation" de l'information sur la deuxième chaîne du service public. Il sera du coup remplacé par Anne-Sophie Lapix, une "journaliste expérimentée, qui a déjà présenté des journaux de 20 Heures", selon les mots de Delphine Ernotte.



Cette éviction, annoncée le jour de la nomination du nouveau gouvernement, a provoqué une vague de réactions et d'hommages sur les réseaux ces derniers jours. France Télé a tenu également à saluer le départ de David Pujadas en publiant ce jeudi, une courte vidéo de 2 minutes 30, réunissant plusieurs moments forts qui ont marqué la carrière du présentateur sur France 2.

Une séquence à la fois drôle et émouvante, où l'on retrouve le journaliste dans des situations étonnantes, pour ne pas dire parfois périlleuses. L'occasion de revoir ses petits ratés, un lapsus malheureux ("Philippe Mer… Verdier"), mais aussi ses meilleures interviews, avec le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, Lady Gaga, David Guetta, Daniel Craig (l'actuel James Bond), Fabrice Luchini, Jamel ou encore l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt.



On y voit aussi le journaliste face à un Jean-Luc Mélenchon très remonté ou face à Bernard Tapie et son fameux "Vous vous foutez de ma gueule". En effet, en 16 ans, David Pujadas n'a pas eu un travail de tout repos.

Il tire sa révérence ce soir : retour sur les 16 ans de David Pujadas au journal téléviséhttps://t.co/emZGPkqXvT pic.twitter.com/XWtDnE8MB7 — franceinfo plus (@franceinfoplus) June 8, 2017