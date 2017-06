publié le 08/06/2017 à 12:00

Un premier message en forme de rétrospective avant de venir présenter son dernier journal télévisé. David Pujadas, emblématique journaliste aux commandes du 20 heures de France 2, s'est exprimé sur sa page Facebook mercredi 7 juin, la veille de la présentation de son ultime JT sur la chaîne.



Le message de David Pujadas est accompagné d'une vidéo d'un peu plus de 4 minutes retraçant les moments forts de sa carrière et notamment ceux où il n'était pas en plateau pour présenter son journal mais directement sur le terrain, au plus proche des événements.

"Salut à tous… Quand le journal sort du cadre… Merci pour ces séquences au cœur des événements rassemblées par Anne Bouville, a écrit le journaliste sur sa page Facebook. New York après le 11/09 où j’avais rencontré Paul Auster et Elie Wiesel, Alger en 2003, Athènes et l'élection de Tsipras, la victoire d’Obama, la Tunisie à l’heure de la révolution ou la Crimée symbole de la nouvelle guerre froide… Et à demain pour notre au revoir...", a-t-il conclu, quelques heures seulement avant de présenter son dernier journal télévisé sur la Deux.