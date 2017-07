publié le 06/07/2017 à 16:47

TF1 mise gros sur sa nouvelle série estivale. Demain nous appartient sera diffusé dès le 17 juillet sur la première chaîne, et pour l'heure, rien ne laisse présager un succès retentissant ni un énorme flop. Mais la Une s'ouvre à toutes les possibilités.



Si le succès est au rendez-vous, le feuilleton pourrait avoir une seconde saison. Interrogé par le Figaro, le directeur général adjoint des contenus Ara Aprikian s'est laissé aller à quelques confidences : "À la rentrée, en fonction du succès rencontré, nous réfléchirons... à une suite l'été prochain".

Il y a donc fort à parier que l'on retrouvera Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Charlotte Valandrey et Lorie Prester à l'été 2018 pour une seconde saison. Et au vu de son synopsis, Demain nous appartient a tout pour attiser la curiosité des téléspectateurs : on y suit une mère de famille, Chloé Delcourt, dont le fils a mystérieusement disparu suite à la collision de deux bateaux sur la baie de Sète.





Alors qu'elle part à sa recherche, elle retrouve au même moment le corps inanimé de sa sœur, qu'elle n'avait pas revu depuis 15 ans. La bande-annonce, diffusée il y a quelques jours, promettait de nombreux mystères à résoudre.