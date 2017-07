publié le 06/07/2017 à 12:33

Hawaï Five-0 perd deux de ses personnages phares. Les acteurs Daniel Dae Kim et Grace Park ont annoncé leurs désirs de quitter la série policière de CBS, diffusée sur M6 en France. Ils ne seront pas au casting de la saison 8, dont le tournage débute dans quelques jours à Hawaï. Selon Variety, ce départ soudain est le résultat d'un échec de négociations salariales avec CBS, qui produit la série.



D'après les informations du site américain, la chaîne aurait refusé de leur offrir un salaire équivalent à celui de leur co-star Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) et Scot Caan (Danny Williams). Payés 10 à 15% de moins que leur collègues blancs, les deux acteurs d'origine coréenne ne pouvaient plus accepter ces inégalités.

Daniel Dae Kim a expliqué cette décision sur son profil Facebook le mardi 4 juillet : "En tant qu'acteur américain d'origine asiatique, je sais à quel point c'est difficile de trouver des opportunités, d'incarner un personnage multidimensionnel, comme Chin Ho. Il va sincèrement me manquer. Quitter un travail pour en trouver un autre est difficile, mais j'encourage tout le monde à regarder au-delà de la déception du moment et de regarder la situation dans son ensemble. Le chemin vers l'égalité est rarement simple".

Daniel Dae Kim et Grace Park étaient deux des acteurs principaux d'Hawaï Five-0 Crédit : CBS

Contactée par différents médias américains, la chaîne CBS a décidé de s'exprimer, regrettant le départ de ces deux acteurs. "Nous apprécions vraiment les énormes talents de Daniel et Grace", a expliqué un porte-parole : "Ils nous ont aidé à construire un passionnant nouveau Hawaï Five-0 et nous leur souhaitons le meilleur et les plus grands succès dans leurs chapitres suivants".



Un départ que vont sans aucun doute regretter les fidèles de la série. La disparition de Chin Ho et de Kono sera expliquée dans le premier épisode de la saison 8, diffusée à la fin du mois de septembre aux États-Unis.