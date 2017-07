publié le 06/07/2017 à 14:11

Elle ne sera restée qu'une saison. Vanessa Burggraff a annoncé ce jeudi 6 juillet qu'elle quittait On n'est pas couché pour retourner à France 24, sa maison mère. Un départ surprise pour celle qui devait retrouver sa place de chroniqueuse dès la rentrée. "C'est ma décision, je ne suis pas poussée dehors", a-t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien.



"Mais, il y a trois semaines, la direction de France 24 m'a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française" a révélé Vanessa Burggraf : "Laurent Ruquier m'a dit de prendre 8 jours pour y réfléchir et m'a laissé jusqu'au bout la liberté de rester ou de partir. Mais c'est une belle proposition pour moi que je ne pouvais pas refuser car l'actualité internationale est particulièrement intense en ce moment".



Celle qui était arrivée sur France 2 pour prendre la place laissée par Léa Salamé aura-t-elle un ou une remplaçante ? Plutôt une femme d'après Laurent Ruquier : "On va prendre un peu de temps pour y réfléchir", a-t-il confié. "Je suis quasi sûr de recruter une femme. J'aimerais bien prendre de la hauteur. Donc plutôt une philosophe qu'une journaliste. Une Michel Onfray ou Raphaël Enthoven au féminin. Je ne sais pas si ça existe !" a précisé l'animateur.

Des personnalités peu connues

Laurent Ruquier recrute souvent des personnalités inconnues du grand public et qu'il met dans la lumière. Avant de rejoindre On n'est pas couché, Léa Salamé officiait sur I-Télé et avant sur France 24. Son arrivée comme chroniqueuse l'a fait connaître au grand public, qui la retrouve désormais aux commandes d'émissions politiques (L'Émission politique) et culturelle (Stupéfiant !). Avant elle, Natacha Polony avait officié pendant trois saisons, passant de la presse écrite (Marianne, Le Figaro) à la télévision.



Recruter une philosophe est un virage dans la ligne d'On n'est pas couché, qui donne généralement la parole à des personnalités des médias, des romanciers ou des éditorialistes. Laurent Ruquier pourrait faire appel à des intellectuelles comme Gwenaëlle Aubry, romancière et philosophe qui a déjà travaillé pour France Culture ou à la psychanalyste Anne Durourmantelle, qui dirige une collection d'essais chez l'éditeur Stock.



La philosophe Cynthia Fleury pourrait aussi rejoindre les rangs de l'émission : engagée politiquement, elle collabore régulièrement avec les médias.