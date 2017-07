publié le 17/07/2017 à 17:40

Cela faisait 10 ans que les amateurs de la première chaîne étaient privés de leurs traditionnels feuilletons estivaux. Alors que le soleil commence à brûler et que la chaleur se fait déjà sentir, TF1 a décidé de revenir à ses premières amours : la grande saga.



L'épisode pilote de Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin en tête d'affiche sera diffusé lundi 17 juillet. Les téléspectateurs pourront découvrir ce nouveau thriller à la française chaque soir à partir de 19h20, avant l'ouverture du JT quotidien.

Sur le papier, Demain nous appartient a tout pour être un véritable succès et concurrencer, voire peut-être détrôner, Plus Belle la Vie dans le cœur des Français : les téléspectateurs y suivront plusieurs enquêtes et histoires de familles enchevêtrées misant sur des disparitions mystérieuses, des secrets de famille, ainsi que de nombreux mystères et de rebondissements.

1. Une enquête policière haletante

C'est la première raison qui pourrait expliquer pourquoi les Français seront scotchés devant leur télévision. L'intrigue de Demain nous appartient flirte entre l'intriguant polar et les secrets de famille. On ne compte plus les fictions policières et familiales qui cartonnent sur le petit écran : récemment, Juste un regard, adapté du roman d'Harlan Coben, avait séduit critiques mais aussi le public.



La nouvelle saga d'été de TF1 débute sur une collision entre deux bateaux, qui entraîne une violente explosion dans la baie de Sète. Suite à ce présumé accident, le fils de Chloé Delcourt disparaît mystérieusement.



Les recherches désespérées de l'héroïne pour retrouver son enfant vont l'amener à faire d'étranges découvertes : elle retrouvera sur une plage le corps inanimé de sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 15 ans. Un scénario "riche en rebondissements" selon TF1, dont les nombreux mystères vont certainement accrocher le spectateur.

2. Un casting de choix

Au total, les fidèles de la première chaîne suivront six familles, chacune au centre de l'intrigue, promettant plusieurs histoires entremêlées dans la grande. Dans le rôle de la mère déplorée, Chloé, on retrouve Ingrid Chauvin, connue des fans des fictions françaises telles Femmes de loi, Dolmen ou La Taupe. L'actrice française revient donc en terrain familier avec ce premier rôle de mère acharnée, prête à tout pour retrouver son fils et lever le voile sur ces mystérieuses disparitions.

Ingrid Chauvin jouera Chloé dans "Demain nous appartient" sur TF1 Crédit : Fabien Malot / TelSete / TF1

Elle sera entourée d'Alexandre Brasseur, incarnant l'époux de Chloé qui espère un jour pouvoir reconquérir sa femme après leur séparation, ainsi que Charlotte Valandrey (Les Cordier juge et flic), incarnant la juge d'instruction en charge de l'affaire, accompagnée de Juliette Tresanini qui joue sa compagne.



La chanteuse Lorie Pester fera elle aussi une apparition remarquée sur le petit écran, dans le rôle d'une jeune lieutenant de police fraîchement débarquée de Paris. Enfin, les habitués de la première chaîne pourront retrouver un visage familier : Lou, finaliste de la saison 3 de The Voice Kids, interprétera Betty, une adolescente discrète qui cache sa passion pour le chant. La jeune chanteuse a également donné de la voix pour le générique du feuilleton.

3. Le sud de la France comme décor de cette fiction

Tout ce petit monde évoluera dans un décor idyllique : l'intrigue se situe dans le sud de la France, et plus particulièrement sous le soleil de Sète, dans l'Hérault. Pendant quelques mois, les studios et plateaux télévisés ont investi la ville de Brassens pour ancrer ces nombreux mystères et rebondissements dans un décor parlant aux téléspectateurs.



Un détail que certains pourraient percevoir comme insignifiant, mais qui a malgré tout son importance. La ville méditerranéenne et son fameux port promettent aux téléspectateurs de la première chaîne une véritable évasion dans le sud de la France, qui sent bon le soleil et les vacances. Quoi de mieux, pour se plonger dans l'atmosphère estivale ?

La chanteuse Lorie fait partie des têtes d'affiche de la série de TF1 "Demain nous appartient"

4. Le retour des sagas d'été sur TF1

Cela faisait dix ans qu'il n'y avait plus eu de séries estivales sur la première chaîne. Pour ce retour à la fiction, la chaîne n'a pas voulu décevoir et a misé gros : plus de 250 personnes ont été mobilisées sur ce projet. Selon Le Parisien, chaque épisode coûterait entre 120.000 et 140.000 euros (soit l'équivalent du budget de Plus belle la vie).



TF1 a donc mis les moyens pour offrir à ces téléspectateurs une série de qualité. Cent trente épisodes de 26 minutes ont déjà été commandés, la promesse d'un feuilleton qui pourrait s'inscrire dans la durée... et peut-être au-delà de l'été.



Car si Demain nous Appartient fait de jolis scores d'audiences, elle pourrait s'installer dans le temps. Le directeur général adjoint des contenus de TF1 Ara Aprikian a même suggéré l'idée d'une seconde saison, si jamais le feuilleton fonctionnait et séduisait les téléspectateurs. Cette nouvelle saga réitérera-t-elle l'exploit de Dolmen et de ses 12 millions de téléspectateurs ? Réponse ce lundi 17 juillet.