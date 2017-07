publié le 17/07/2017 à 08:23

Vous avez regardé l'épisode 1 de la saison 7 de Game of Thrones et vous en voulez toujours plus ? HBO a pensé à vous et a diffusé en sortie d'épisode, comme le veut la tradition, un teaser des festivités de la semaine prochaine. Profitez-en car les extraits sont courts, mais nous allons vous décryptez tout cela plan par plan.



Comme nous vous le signalions dans cet article, le titre même de l'épisode 2, "Stormborn" ("du Typhon"), est lourd de sens. Il fait référence à l'un des surnoms de Daenerys Targaryen, surnom obtenu le jour de sa naissance. Le teaser évoque d'ailleurs la reine des dragons sous bien des aspects. La vidéo s'ouvre sur les propos secs et sans concession de Lord Yohn Royce qui menait les chevaliers du Val du jeune Robin Arryn (et de Petyr Baelish) : "On ne peut faire confiance aux Targaryen".

Jon et ses soutiens semblent considérer une hypothétique alliance avec Daenerys pour lutter contre les morts ; ses dragons pourraient s'avérer de précieux alliés. L'héritière aux cheveux d'argent pourrait aussi être un soutien indispensable face à Cersei Lannister qui menace le Nord. Yohn Royce semble garder un souvenir douloureux du règne du père de Daenerys, le Roi fou, et à raison...

Cersei dans la salle du trône Crédit : HBO

Même son de cloche à la Capitale où la reine Cersei prévient sa cour inquiète de l'arrivée de Daenerys à Westeros. "La fille du Roi fou va détruire le royaume", lance sans équivoque la monarque. Ses craints sont sans doute justifiées puisque la scène d'après montre Daenerys et ses nombreux soutiens (Tyrion, Dorne et Hautjardin représentés par Ellaria Sand et Olenna Tyrell) , une moitié des Greyjoy, Varys...) préparer leur stratégie de conquête. "Nous avons une armée, une flotte et trois dragons, nous devrions prendre Port-Réal maintenant", propose Yara Greyjoy.



Suit alors une succession d'images dans lesquelles on peut voir : des cavaliers qui partent d'un fort, un des derniers loups de l'histoire, Arya, une femme poignardant quelqu'un, Sansa, Yara et Ellaria en plein baiser, Daenerys et Varys et Petyr Baelish visiblement en très mauvaise posture... Plus de réponses la semaine prochaine.