Anne-Sophie Lapix rend hommage à David Pujadas

publié le 09/06/2017 à 09:18

Clap de fin pour David Pujadas. Après 16 ans de présentation du JT sur France 2, le journaliste a tiré sa révérence jeudi 9 juin sur France 2, après avoir été évincé par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Mais le visage de l'information de la chaîne du service public est bon joueur, et il a souhaité "bonne chance et belle route" à celle qui va lui succéder à la rentrée, Anne-Sophie Lapix.



Celle qui présente actuellement C à vous sur France 5 a réagi sur Twitter. "Merci David Pujadas pour ton élégance et ta bienveillance, a-t-elle écrit. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut."

"Je suis sure que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec cette équipe", avait déclaré David Pujadas, visiblement très ému, à la fin de son dernier journal.

