publié le 09/06/2017 à 09:26

Les téléspectateurs ont tenu à dire au revoir à David Pujadas. Le présentateur du 20 Heures de France 2 pendant seize ans a présenté son dernier journal télévisé jeudi 8 juin : un moment riche en émotion qui a rassemblé 5,5 millions de personnes devant leur écran. Un record d'audience qui représente 25,8% du public.



En ce qui concerne la première partie de soirée, TF1 arrive largement en tête des audiences avec un nouvel épisode de la série Alice Nevers, qui a attiré 5,9 millions de fidèles, soit 25,4% de part d'audience. La chaîne est suivie par M6 et le film Taken 3, qui a été suivi par 3,2 millions de cinéphiles, ce qui représente 14,6% de part de marché.

France 2 se classe en troisième position avec un numéro d'Envoyé spécial, qui a attiré 2,2 millions de curieux, soit 11,7% de part d'audience. France 3 arrive plus loin derrière avec la suite de la série The Five, suivie par 1,2 million de spectateurs, soit 5% de part de marché. Enfin TMC ferme le classement avec le film Robin des Bois, qui a attiré 828.000 amateurs d'action, soit 4,2% de part d'audience.