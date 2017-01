L'interprète de Dimi­tri depuis 2014 a fait ses adieux à la série emblématique de TF1 dans un message touchant sur Instagram.

Crédit : Jean-Philippe Baltel / TF1 Rayane Bensetti interprétait Dimitri dans "Clem"

par Capucine Trollion publié le 17/01/2017 à 16:56

Clap de fin pour Rayane Bensetti dans Clem. L'acteur, au casting de la série de TF1 depuis trois ans dans le rôle de Dimitri, a annoncé qu'il quittait l'aventure via Instagram. Dans son dernier épisode, diffusé le 16 janvier, les téléspectateurs ont assisté au départ du jeune homme pour la Bolivie. Sur le site de partage de photos, l'acteur a tenu à s'exprimer sur ce final, avec un message qui a ému ses fans : "Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais garder des souvenirs mémorables de ce tournage¿!!"



Rayane Bensetti avait intégré la série en tant que Dimitri, le fils de Xavier (Philippe Lellouche). Le personnage a rapidement séduit les téléspectateurs. Mais ses envies de cinéma de l'acteur l'ont amené à quitter Clem, pour de nouvelles aventures. "Mon but c'est le cinéma. Après Tamara, mon premier film, j'ai reçu pas mal de propositions. J'étudie tout ça calmement pour organiser l'année prochaine", déclarait-il en décembre dernier.



L'acteur et danseur n'oublie pas de remercier ses fans, qui ont suivi son parcours depuis la saison 5. "Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années où Dimitri est passé par beaucoup d'étapes avant de partir ! Alors merci de m'avoir fait confiance et merci de votre soutien permanent à très vite dans de nouveaux projets".