publié le 09/12/2017 à 23:45

Pour la demi-finale de Danse avec les stars, les candidats ont rendu hommage à Johnny Hallyday. L'idole des jeunes, décédé le 6 décembre à 74 ans, était au coeur des danses avec ses morceaux mythiques tels que Je te promets, Que je t'aime, Oh Marie, Vivre pour le meilleur. L'émotion a rythmé l'émission du début à la fin pour les quatre demi-finalistes : Élodie Gossuin, Lenni-Kim, Agustin Galiana et Tatiana Silva. Après une soirée où le parquet a une nouvelle fois vibré, c'est Lenni-Kim, Agustin Galiana et Tatiana Silva qui ont remporté leur ticket pour la finale.



Lenni-Kim, l'un des grands favoris de cette édition et sa partenaire Marie Denigot ont réalisé un jive et un contemporain, tandis qu'Agustin Galiana et Candice Pascal ont offert aux juges une valse/paso doble puis un jive. Élodie Gossuin, sauvée in extremis la semaine dernière a enchaîne une rumba et un fox-trot avec son partenaire Christian Millette. Enfin, Tatiana Silva et Christophe Licata ont rythmé l'émission avec leur valse, suivie d'un contemporain et d'une rumba.

Élodie Gossuin ouvre le bal et Lenni-Kim récolte trois 10 sur "Souvenirs, souvenirs"

L'ex Miss France a choisi pour sa danse, Quelque chose de Tennessee. Un titre qu'elle écoutait beaucoup avec ses parents, fans du chanteur. "C'est la star qui représente notre culture familiale", confie Élodie Gossuin. Elle a d'ailleurs terminé sa prestation avec Christian Millette en larmes. Chris Marques ne tarit pas d'éloges sur leur rumba : "Tu nous as montré ce soir que tu mérites d'être en finale", sous les applaudissements du public.

Lenni-Kim de son côté a choisi Souvenirs, souvenirs, l'une des premières chansons de Johnny Hallyday, pour interpréter un jive avec sa partenaire Marie Denigot. La prestation a tellement bluffé les juges, qu'ils lui ont accordés trois 10. Un excellent score, qui rappelle que le jeune homme de 16 ans a été le premier de cette saison de DALS à obtenir cette note.

Tatiana Silva et Agustin Galiana font un excellent show

La soirée continue avec ses bonnes notes. Tatiana Silva a elle aussi reçu une excellente note, par Chris Marques (fait plutôt rare), pour sa valse sur Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Son partenaire Christophe Licata a lui aussi été félicité par les juges. C'est ensuite au tour d'Agustin Galiana et Candice Pascal de faire entrée sur le parquet de "DALS" sur un paso doble. Le public les a accompagnés en chantant sur L'envie de Johnny Hallyday, célébré tout au long de la soirée. Nicolas Archambault a salué la prestation de ce duo, qui est l'un des favoris de cette nouvelle saison de DALS. "Vous méritez une place en finale haut la main", résume Fauve Hautot.

Les juges se surpassent aux côtés des candidats

En deuxième partie de soirée, les quatre juges ont rejoint les candidats sur le plancher. Chris Marques a démarré avec Élodie Gossuin et Christian Millette sur L'idole des jeunes. Une prestation aérienne qui a réjoui le public et les juges. La suite de la soirée a été marquée par les prestations de Jean-Marc Généreux, Agustin Galiana et Candice Pascal sur Gabrielle. Les trois danseurs portaient des tenues en cuir en hommage à Johnny Hallyday et ont intégré à leur jive le célèbre mouvement de la chanson.

Lenni-Kim et Marie Denigot sont directement qualifiés pour la demi-finale, comme Agustin Galiana et Candice Pascal. Élodie Gossuin et son partenaire rejoignent le face à face contre Tatiana Silva et Christophe Licata. Après un jive rythmé, Tatiana Silva et Christophe Licata gagnent leur place en finale. Élodie Gossuin est donc éliminée, tout comme Christian Millette.