Catherine Laborde salue les débuts de sa remplaçante à la météo, Tatiana Silva

publié le 15/03/2017 à 11:52

"Quand je l'ai vue si belle et si jeune, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de lui laisser la place ! Elle est vraiment très bien". Dans les colonnes de Télé Loisirs, Catherine Laborde ne cache pas son enthousiasme à propos de Tatiana Silva, qui lui a succédé à la présentation des bulletins météo de TF1. Cette ancienne miss Belgique a rejoint l'équipe composée d'Évelyne Thomas et de Louis Bodin.



La nouvelle recrue a fait ses premiers pas vendredi 10 mars, et comme beaucoup de curieux, Catherine Laborde était devant son poste de télévision. "Mon homme me dit : 'Arrête, tu vas te faire du mal à regarder ça'. Mais pas du tout ! Je trouve ça très cohérent, au contraire, que je sois partie. On ne joue pas dans la même catégorie, elle et moi", assure-t-elle au magazine.

Celle qui souhaite maintenant se consacrer à l'écriture et au théâtre a quitté TF1 en janvier dernier, après 28 ans de bons et loyaux services sur la chaîne. "À la fin de l'été, je me suis rendu compte que les gens à TF1 (...) étaient beaucoup plus jeunes que moi, et ça ne m'avait jamais frappée à ce point. Notre génération est envahissante et les jeunes entre 25 et 35 ans ont du mal à trouver leur place", confiait-elle à l'époque au Parisien.